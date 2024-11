Ilrestodelcarlino.it - Addio a Bruno Passarelli, ex comandante dei vigili

È stato il cuore a stroncare la vita di, exdeiurbani di Codigoro, indossando la divisa per 25 anni, ma anche fondatore dell’associazione di volontariato "Il Ponte" a Mezzogoro impegnata nel trasporto gratuito di persone per recarsi a visite negli ospedali delle regioni vicine. Aveva 82 anni ed era sposato conGiuseppina Bruini che le ha donato il figlio Marco, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri a Padova presso il comando regione Veneto e Serena. Domani alle 15, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, tutta la comunità di Mezzogoro darà l’estremo saluto ad un uomo che della bontà, caratterizzata dal sorriso solare e bonario, dal trovare sempre una parola buona per chiunque e dallo spendersi al di là di ogni limite per gli altri, ne aveva fatto una ragione di vita.