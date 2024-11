Gaeta.it - A Roma si prepara la sfida per il Campidoglio: Fabio Rampelli verso la candidatura del centrodestra

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con Roberto Gualtieri sempre più vicino a una nuovacome sindaco di, ilè attivo nella ricerca del proprio rappresentante per laal. Le attenzioni sono principalmente indirizzate, attuale vicepresidente della Camera e figura di spicco di Fratelli d’Italia. Questo momento potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per, specialmente dopo la sua esclusione dal Governo e la mancata partecipazione nella corsa per la presidenza della Regione Lazio.: un riscatto politicoLa possibiledialle elezioni comunali non rappresenta solamente un’opportunità elettorale, ma anche un’importante occasione di rilancio personale. Essendo stato escluso da ruoli di governo e avendo visto sfumare la possibilità di guidare la Regione Lazio, il suo nome torna alla ribalta in un momento cruciale per il futuro del partito.