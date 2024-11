Ilprimatonazionale.it - Yukio Mishima, il ricordo ed il culto della (sua) morte

Roma, 26 nov – Il 25 novembre del 1970 a Tokyo moriva, una leggendaTradizione nell’epoca del mondo moderno, capitalista e americanizzato. Proprio questi ultimi elementi sono stati i segni di un tempo regredito che danno modo al nostro di perire attraverso il seppuku (suicidio rituale) nella caserma Ichiagaya.Il Giappone post bellicoIn un Giappone post bellico, che oltre ad essere sconfitto insieme ai nazionalismi europei, nel corsoseconda guerra mondiale, è anche vittima di una costrizione fisiologicaresa dell’impero. Da qui, la constatazione dell’impatto che il risultato del progetto Manhattan del professore Oppenheimer, ordinato dal presidente Thruman, ha comportato per la nazione giapponese. Una evidente iattura per il senso di un sentimento nazionale e culturale, di cui essere giapponesi costituirebbe un punto di orgoglio per il soggetto appartenente ad una determinata discendenza di una casta guerriera.