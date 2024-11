"Vieni, devo dirtelo subito". Grande Fratello, Javier non riesce più a tenerselo dentro e lo confessa a Mariavittoria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento verità alper, che sembra aver ricevuto le risposte che cercava in questi giorni di lontananza dal resto dei concorrenti Lui si trova nel tugurio insieme ad alcuni inquilini della casa e parlando in conMinghetti, ha fatto il punto sul rapporto che lo lega con una delle altre concorrenti. Nel corso della sua permanenza nel tugurio,ha finalmente messo a fuoco i suoi sentimenti nei confronti di Helena Prestes. Durante una conversazione conMinghetti e altri inquilini, il pallavolista ha preso la parola per fare chiarezza sul suo rapporto con la modella brasiliana, spiegando che in questi giorni lontano dalla casa ha avuto modo di riflettere su quanto prova per lei.ha chiesto ase avesse sentito il bisogno di chiamare Helena alla porta, chiedendogli se la stesse sentendo particolarmente vicina in questi giorni di separazione.