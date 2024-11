Calciomercato.it - UFFICIALE Milan: l’attaccante si è operato, ritorno in campo nel 2025

Leggi su Calciomercato.it

Intervento chirurgico ed almeno un mese di stop. Il comunicato delsulle condizioni del giocatore rossoneroÈ arrivata la notadelè stato sottoposto ad intervento chirurgico e ne avrà per almeno quattro settimane. Il giocatore rossonero è stato già.Ultima chiamata per Fonseca: ilha già il nome del sostituto. Dall’infermeria: intervento chirurgico per Jovic (Foto LaPresse) – Calciomercato.itCome comunicato dal club rossonero: “Questa mattina a Belgrado Luka Jovi?, accompagnato da un membro dello staff medico del, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro.L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jovi? si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro aello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.