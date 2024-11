Quotidiano.net - Tregua in Libano a un passo. Israele vota il cessate il fuoco: "Francia e Stati Uniti i garanti"

Alla fine ha prevalso la spossatezza da entrambe le parti e l’accordo per unainiziale di due mesi inè cosa fatta. L’annuncio formale è atteso per oggi da parte di Joe Biden ed Emmanuel Macron, i presidenti dei Paesi che faranno daalle intese. In precedenza a Tel Aviv il premier Benjamin Netanyahu convocherà il consiglio di difesa del suo governo per ratificare ufficialmente l’accordo, mediato dal diplomatico Usa Amos Hochstein nel corso di una spola fra Beirut e Gerusalemme. In questi contattiha anche ottenuto dagliuna lettera di intese bilaterali: essasce alle forze armate israeliane – secondo i media locali – libertà di azione in tutto ildi fronte ad eventuali infrazioni da parte degli Hezbollah. Assicura inoltre aduno scudo protettivo all’Onu nonché la ripresa a pieno ritmo di forniture militari dopo mesi in cui gli Usa avevano invece osservato una sorta di "tacito embargo" riguardo una parte degli armamenti necessari all’Idf, in particolar modo alla sua aviazione.