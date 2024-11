Ilnapolista.it - Traoré brilla ancora, l’ex Napoli sempre più decisivo con l’Auxerre

Hamed Junior, centrocampista ivoriano di 24 anni, ha lasciato l’Italia la scorsa estate, dopo l’ultima di sei mesi al. Primasi era messo in mostra con Sassuolo ed Empoli, da giovanissimo.Il classe 2000, in prestito in Ligue 1 sta esplodendo ed è già a sei gol in campionato con, dove rimarrà in prestito dal Bournemouth fino alla chiusura della stagione. Su dieci partite giocate con la squadra neopromossa,è andato a segno sei volte. Il talento africano sembra stia sbocciando definitivamente dopo alcune stagioni un po’ all’oscuro., exsorprende e trascina la sua AuxerreSi tratta di uno dei momenti più positivi in carriera per, che anche nell’ultima partita è stato. Contro l’Angers, la sua squadra ha vinto per 1-0 al 93?. Sua la rete nel pieno recupero.