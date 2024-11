Gaeta.it - Tragedia in via Di Vittorio: anziana trovata morta e marito interrogato

È una mattina drammatica quella vissuta in via Di, dove un fragore ha spinto i vicini a contattare i carabinieri. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha rivelato un tragico evento: il ritrovamento del corpo senza vita di una donna, che ha suscitato grande preoccupazione in un contesto già segnato da episodi di violenza domestica.L'intervento dei carabinieriI carabinieri, giunti rapidamente sul luogo della segnalazione, hanno trovato la scena allarmante. Una donna, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stata scoperta priva di vita nel proprio appartamento. Le modalità in cui è stata rinvenuta destano preoccupazione e sollevano dubbi tra i residenti della zona, che hanno assistito con ansia a questa emergenza. La nonna, conosciuta in quartiere per la sua cordialità, è stata vittima di un evento che ha scosso l'intera comunità.