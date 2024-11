Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è chiusa alvia Maurizio Quadrio tra via Poerio e Piazza Rosolino Pio e via delle Mure Gianicolensi fino a viale Aurelio Saffi per lavori rinnovo manto stradale fino al 29 novembre deviata la linea 75 difficoltà di circolazione in via Aurelia fino al 28 novembre per un concorso che si sta svolgendo al centro congressi Ergife in via Nicola Lombardi lavori in telefono viale dei Colli Portuensi fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata in tratti saltuari E a seconda della falsa mento del cantiere inevitabili disagi alIn collaborazione con Luce Verde infomobilità