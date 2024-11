.com - Stefano Fresi protagonista di Dioggene all’Ambra Jovinelli: tre monologhi tra epica e commedia

è ildi, scritto e diretto da Giacomo Battiato,: tresui temi della violenza dei maschi, la guerra, la bellezza e l’amoreDal 27 novembre all’8 dicembre, al Teatro Ambra(qui il sito internet ufficiale),è il poliedrico interprete di, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato che vede il grande attore impegnato in tretra, sberleffi e crudeltà. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, ruotano gli stessi temi: la violenza dei maschi, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore. Lo spettacolo, di una durata complessiva di circa 90 minuti, è diviso in tre parti (tre quadri) e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea.