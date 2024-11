Anteprima24.it - Spese per il Puc sotto accusa, De Stasio: “Quando la toppa è peggiore del buco…”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento”.“In occasione della seduta del “question time” di questa mattina, è venuta all’attenzione del Consiglio comunale l’interrogazione presentata dal consigliere di maggioranza Antonio Picariello inerente ai manifesti ed alle polemiche sulla stampa circa presunti incarichi tecnici attribuiti per la redazione del nuovo PUC che avrebbero comportato una spesa ingente per l’Ente. Oggetto dell’interrogazione era soprattutto il raffronto tra lead oggi sostenute dall’Amministrazione Mastella a proposito a fronte del conferimento di tali incarichi e quelle che, invece, venivano sostenute in occasione della redazione del precedente PUC da parte dell’Amministrazione Pepe (2011/2016).