Lanazione.it - Si rompe il braccio in allenamento. Società di atletica condannata

di Pier Francesco Nesti Ventimila euro di risarcimento più il pagamento delle spese mediche: è questa la decisione del tribunale di Firenze, con sentenza di pochi giorni fa, presa nei confronti di unasportiva campigiana. I fatti risalgono al novembre del 2020 quando un bambino, che all’epoca aveva 6 anni, stava facendo undi prova nell’ambito di un corso di avviamento all’leggera. Una sera come tante altre, piena di spensieratezza come può esserlo per un bambino di quell’età. Quando "nell’eseguire un esercizio di corsa, aveva inciampato in una cordicella apposta per delimitare gli spazi assegnati a ciascun allievo, cordicella difficilmente avvistabile, nell’ora serale, per la scarsa illuminazione della struttura e per il fondo erboso del campo di".