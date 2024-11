Sci di fondo la val di Fiemme ospiterà il Tour de Ski 2025 dal 3 al 5 gennaio

Leggi su Sportface.it

Si terrà in val di, in Trentino, la 19^ edizione delde ski di sci di. Si parte il 3con la Sprint in tecnica classica, che fa il suo ritorno nello Stadio deldi Lago di Tesero. Il 4spazio invece allo skiathlon, mentre nella giornata conclusiva – il 5– andrà in scena la final climb.“Avendo tante discipline e tanti atleti, la Federazione ha bisogno di lavorare nelle stesse località e abbiamo pensato di fare qui un centro dedicato a sci di, salto e combinata e ski roll. Senza aspettare Milano-Cortina e il 2026, la val dici darà una grande possibilità e penso che possa essere una svolta importante per tutta l’area nordica” ha dichiarato Flavio Roda, presidente Fisi e vice presidente Fis. Sci di, la val diilde Skidal 3 al 5SportFace.