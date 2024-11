Salvini | Codice strada?Operativo in 20gg

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.05 Il nuovodella strada entrerà in vigore tra "una ventina di giorni". Ad annunciarlo è il ministroa Rai Radio 1. Entro fine novembre "deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in 15 giorni" sarà operativo, ha detto. Quindi sarà in vigore "a Natale per l' esodo". Tra le principali novità, inasprimento delle multe e sospensione più facile della patente per chi guida con il telefonino in mano o sotto effetto di alcol o droga.Per i monopattini, obbligo di targa, casco e assicurazione.