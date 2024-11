Lortica.it - Rudolf Steiner: se dovessi scegliere un maestro spirituale…

Leggi su Lortica.it

Seunspirituale che rispecchi il mio pensiero, la mia visione della vita e delle connessioni tra dimensioni diverse, quelsarebbe, austriaco nato nel 1861 e vissuto fino al 1925. Ogni parola, ogni idea che emerge dai suoi scritti sembra risuonare profondamente con ciò in cui credo da sempre.non è solo un filosofo o uno studioso: è stato un ponte tra il visibile e l’invisibile, tra la scienza e lo spirito, tra la materia e l’anima.ci ricorda che l’essere umano è una creatura complessa, composta da tre dimensioni fondamentali: corpo fisico, corpo astrale e corpo eterico. Ognuna di queste parti contribuisce a creare il nostro equilibrio tra la realtà tangibile e quella invisibile. Secondo lui, però, la maggior parte delle persone non è in grado di percepire queste dimensioni più sottili, proprio come in passato non si conoscevano le onde radio o le energie elettromagnetiche, pur essendo sempre esistite.