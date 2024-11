Unlimitednews.it - Roma Boxing Show, il 13 dicembre la sfida Sarchioto-Bajrami

(ITALPRESS) – Dopo il grande successo dello scorso evento del 18 ottobre, il pugilato di alto livello torna nella capitale con una serata imperdibile il 13al Palazzetto dello Sport (già Pala Tiziano). Un appuntamento con la boxe che si preannuncia ricco di emozioni, con incontri professionistici, ospiti d’eccezione e una forte attenzione al sociale, per celebrare uno sport capace di unire spettacolo ed i valori della nobile arte. L’evento si aprirà con una serie di incontri dedicati ai giovani pugili dilettanti, quattro match per l’esattezza, una vetrina importante per i talenti emergenti, tra i quali molti di loro sono già qualificati per i campionati italiani assoluti. Questo momento sottolinea ancora una volta l’impegno nel promuovere il pugilato come strumento di crescita e inclusione, offrendo ai giovani atleti la possibilità di farsi conoscere e dimostrare il loro valore.