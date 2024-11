Thesocialpost.it - Renato Vallanzasca escce dal carcere, ricoverato in un Rsa: “Gravi condizioni”

Leggi su Thesocialpost.it

, l’ex boss della banda della Comasina, è stato trasferito nei giorni scorsi presso l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, una Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) in provincia di Padova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto, lo scorso 13 settembre, il differimento della pena in detenzione domiciliare per “incompatibilità col” a causa delle sue precariedi salute.Un passato da boss, un presente segnato dalla demenza, 74 anni, sta scontando quattro ergastoli e un totale di 295 anni diper i crimini commessi durante la sua vita da criminale. Tuttavia, referti medici attestano che il suo stato di salute è ormai compromesso da una grave demenza, che lo rende inconsapevole del proprio passato violento e della pena che gli è stata inflitta.