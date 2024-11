Lettera43.it - Piazza Armerina, il procuratore per i minori sulla morte di Larimar Annaloro: «Si è suicidata»

Ladella quindicenne, trovata impiccata il 5 novembre 2024 in una pineta vicino alla sua abitazione a, è stata al centro di una conferenza stampa convocata dalper idi Caltanissetta, Rocco Cosentino. «Allo stato, la ricognizione esterna fatta dal medico legale ci dice cheè morta per soffocamento da impiccagione, con assenza di lesività eterodiretta». Tuttavia, ha aggiunto, «attendiamo l’esito della consulenza medico-legale, che arriverà fra 90 giorni». Ilha allontanato quindi l’ipotesi di un omicidio: «La cameretta non era in disordine, le scarpe della ragazza non erano pulite e il biglietto d’addio è stato scritto da lei. Se dovessero emergere nuove prove, siamo disponibili a prenderle in considerazione».