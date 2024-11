Gaeta.it - Omicidio a Gorizia: il mistero della morte di Siegfried Walden svela segreti e vendette

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La tranquillità apparentepiccola, che sta vivendo un momento di rinascita culturale in concomitanza con la vicina Nova Gorica, viene sconvolta da unche riporta alla luce conflitti e rivalità. Nel romanzo “La chiave di Via Rastello” di Paolo Pichierri, l’autore crea un’atmosfera di tensione e intrigo, dove il protagonista, un commissario in pensione, si trova a dover risolvere un caso complesso legato a un evento pubblico. Approfondiamo la trama e i colpi di scena di questo giallo avvincente.L’dello scrittoreIl romanzo si apre con l’inusualedello scrittore tedesco, che risiede a. La vicenda è aggravatata dal fatto cheè morto in circostanze inaspettate, apparentemente a causa di un choc anafilattico provocato dal consumo di cumino, un ingrediente che in genere non causa problemi.