Metà mandato | D’Alò avvia una fase di riflessione strategica

Tarantini Time QuotidianoIl sindaco Ciro, alla guida di un’amministrazione espressione delle liste civiche di centro sinistra, ha firmato il decreto di azzeramento della Giunta comunale. Un passaggio politico-amministrativo che segna unadi importantea oltredelelettivo.Dopo due anni e mezzo di intenso lavoro, l’esecutivo uscente ha dimostrato un impegno costante e concreto per la crescita della città. Tutti gli assessori e le assessore hanno profuso energie e competenze per dare risposte alle esigenze della comunità di Grottaglie, perseguendo con dedizione gli obiettivi programmatici condivisi.Il sindaco ora avvierà un articolato percorso di consultazioni, incontrando i gruppi consiliari di maggioranza. L’obiettivo è condurre un’approfondita valutazione dell’attività politico-amministrativa sin qui svolta, gettando le basi per lasuccessiva del