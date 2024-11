Thesocialpost.it - Massimo Giletti, la rivelazione bomba in diretta tv: “Ho video di un calciatore famosissimo che aggredisce una donna”

sgancia lanel corso dell’ultima puntata del suo programma in onda su Rai 3 ‘Lo stato delle cose’. Il conduttore rivela di essere in possesso di undai contenuti pesantissimi e che ritrae un giocatore che milita in una delle due squadre di Milano mentreunain un locale. Senza però specificare se si tratti di Inter o Milan e chi sia il. La redazione avrebbe infatti bisogno di effettuare ulteriori accertamenti. Ilin questione è sbucato fuori nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolte le due curve di San Siro.Leggi anche: Luciana Littizzetto, la gaffe intv: “È morto? Non lo sapevo”. Fazio imbarazzatosta per fare il nome delviolentospiega ai suoi telespettatori che ildi cui parla è stato inviato alla redazione de ‘Lo stato delle cose’.