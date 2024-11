Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Napoli solido, concreto, brillante. Non capisco cosa si chieda di più alla squadra di Conte!”

: sesceglie Kvara nonostante ci sia in panchina un giocatore come Neres è perché gli dà le giuste garanzie Lucaa Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’, ha parlato deldi. Queste le parole del giornalista di Sky:“-Roma? Ho visto un. Ha corso un solo rischio con la traversa di Dovbyk, facendo una gara attenta. Nonsidi più a questa, che è all’inizio di un percorso di ricostruzione. Il lavoro diè tecnico, tattico ed anche sulla mentalità: ilè primo in classifica con Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio che giocano benissimo. La Juve è in ricostruzione e sta palesando qualche problema in fase offensiva. Solo asento queste critiche sul gioco: non è spettacolare, ma vince anche senza avere il miglior attacco del campionato efine si gioca per vincere.