Bergamonews.it - Manifattura, a Bergamo produzione stabile ma le aspettative restano negative

Leggi su Bergamonews.it

. Nel terzo trimestre il livello dellamanifatturiera bergamasca si conferma inferiore ai valori del 2023: la flessione su base annua risulta pari al -0,8% per l’industria e al -1% per l’artigianato.È quanto emerge dall’analisi della Camera di Commercio disul terzo semestre del 2024 sull’industria manifatturiera orobica. Le variazioni congiunturali, ossia calcolate rispetto al trimestre precedente, risultano però sostanzialmente nulle (rispettivamente +0% e -0,2%), fotografando una situazione di stabilità nell’ultimo periodo, come evidenziato dall’andamento degli indici dellache si attestano a 117,9 per l’industria e 121,5 per l’artigianato (base 2015=100).L’industria interrompe così, almeno momentaneamente, la fase di caduta che ha comportato la perdita di quasi 4 punti rispetto al 2022, mentre per l’artigianato si tratta di una conferma dell’andamento “piatto” dei trimestri precedenti.