Ilnapolista.it - Lukaku, l’importanza capitale di Romelu nell’economia della stagione del Napoli (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

didel).Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:-Roma ha sancitodidel: per quello che già è stato e per tutto quello che dovrà essere. E poi ha messo la cornice intorno al legame inscindibile tra Antonio Conte e il suo centravanti.«è fin troppo buono, sente grande responsabilità nei confronti miei e dei tifosi. Spero che il gol gli dia più fiducia, abbiamo bisogno di lui», ha detto il signor Antonio domenica. Tutto molto vero: finora ha messo insieme 5 reti e 4 assist risolvendo o contribuendo a risolvere giornate e serate molto complesse come quelle con il Parma, il Como, il Milan e la Roma.Quando segna, ilvince sempre.