Lombardia avvia veloce la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale per i neonati

Facebook WhatsAppTwitter La Regionehato con determinazione unadidedicata aiil, che sta già raccogliendo risultati significativi. Finora sono state effettuate oltre 29.321 somministrazioni. Questa iniziativa si articola su due linee d’intervento, coinvolgendo i più piccoli in modo mirato e secondo le necessità specifiche.Le fasi delladiLadiil VRS inè divisa in due fasi: la prima, attiva dal 15 ottobre, si rivolge ai bambini con un peso corporeo superiore ai 5 kg. La seconda fase, invece, ha preso il via il primo novembre e si concentra suinei punti nascita della regione. Questo approccio consente di garantire una copertura efficiente e tempestiva per le fasce di popolazione più vulnerabili.