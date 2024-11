Lanotiziagiornale.it - L’invio di truppe occidentali non è più un tabù. L’idea di Parigi e Londra per l’Ucraina

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Più si avvicina l’avvento di Donald Trump, più crescono i timori sulla tenuta dell’esercito ucraino, già provato da mesi di forniture militari a rilento e dalla crescente pressione dell’esercito russo. Una situazione estremamente delicata che sta mettendo in ansia le principali cancellerie europee, preoccupate per l’impatto di una possibile disfatta delle forze armate di Volodymyr Zelensky. Tanto che si torna a discutere sull’eventualità di inviareeuropee in Ucraina. “Mentre il conflitto entra in una nuova fase di escalation, sono state riattivate le discussioni suldie di società di difesa private sul suolo ucraino”, riporta il quotidiano francese Le Monde, citando alcuni funzionari dell’Ue che hanno chiesto l’anonimato.diin Ucraina non è più un, Le Monde rivela che Macron e Starmer ne stanno discutendoSecondo quanto si legge nell’articolo, le interlocuzioni sarebbero riprese “in vista di un possibile disimpegno americano nel sostegno a Kiev dopo l’insediamento di Donald Trump, il 20 gennaio 2025”.