Notizie.com - “Larimar si è suicidata”, la Procura non ha dubbi: inchiesta anche su immagini illecite. Il giallo delle scarpe: sporche di terriccio

Laper i Minori di Caltanissetta ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla morte della 15enneAnnaloro.Annaloro si è: non haladella Repubblica per i Minorenni di Caltanissetta. Per ribadirlo questa mattina iltore Rocco Cosentino ha convocato una conferenza stampa ad hoc.“si è”, lanon hasu. Ildi(FACEBOOK FOTO/CARABINIERI FOTO) – Notizie.com“Con i dati in nostro possesso – ha detto Cosentino – possiamo dire che si tratta di un suicidio con morte compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta. Questo alla lucericognizione cadaverica, attediamo ora l’autopsia“.