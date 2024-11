Ilfattoquotidiano.it - Larimar Annaloro, il pm di Enna: “La morte è compatibile con un suicidio, resta in piedi l’ipotesi di istigazione”

Per la procura per i minori di Caltanissetta, ladi, la 15enne trovata senza vita lo scorso 5 novembre nella pineta accanto alla sua abitazione a Piazza Armerina, nell’Ennese, sarebbecon un. Il procuratore Rocco Cosentino durante una conferenza stampa indetta per aggiornare sull’avanzamento delle indagini ha spiegato che con “con i dati attualmente in nostro possesso possiamo affermare che si tratta di unacon soffocamento per impiccamento, senza segni di lesioni causate da terzi. Questo risulta dalla ricognizione cadaverica. Tuttavia, attendiamo i risultati dell’autopsia, che saranno pronti nei prossimi 90 giorni, per avere ulteriori elementi di conferma”, ha spiegato Cosentino, aggiungendo che “indi”Nonostante le evidenze iniziali non indichino anomalie rispetto aldi, il procuratore ha sottolineato che le indagini rimangono aperte.