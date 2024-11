Sport.quotidiano.net - La prima risposta a Italiano arriva dal gruppo. Ndoye brucia le tappe, Skorupski in campo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Urgono risposte, dopo la caduta di Roma con la Lazio. E ladall’infermeria: nel momento del bisogno,stringe i denti e si dichiara disponibile, pronto al rientro con 7-10 giorni di anticipo rispetto ai tempi di recupero preventivati dopo la contusione con punti di sutura rimediati con la Romadella sosta. Di più: Casale e, colpiti dall’influenza alla vigilia della sfida con l’Olimpico, sono tornati ad allenarsi, seppur in seduta differenziata: ma tutto fa pensare che oggi saranno regolarmente in. Nel momento del bisogno, alla vigilia di un match europeo da dentro o fuori con il Lille, tutti pronti a fare un passo avanti: ildirà se sia abbastanza. Nessuno si chiama fuori, insomma. Ora tocca ascegliere e decidere. Per la fascia sinistra d’attacco in primis.