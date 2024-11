Liberoquotidiano.it - "La mia cucina?": Ida Di Filippo, il dettaglio sul tavolo che spiega tutto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non solo amata agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, Ida Diè anche una brava cuoca che si diverte a condividere le ricette con i suoi follower sui social. In diversi video pubblicati su Instagram e TikTok, nel mostrare i suoi segreti ai fornelli, la Diha anche lasciato intravedere la sua zona giorno, che unisce proprio lae il soggiorno in un ambiente open space. La, in particolare, si trova in un angolo ed è ben illuminata sia dalla luce naturale di una finestra che dai faretti. Al centro della stanza c'è unda pranzo allungabile, dunque perfetto per chi ama ospitare amici per pranzi e cene in compagnia. Unche dice molto della personalità solare e amichevole di Ida. Il soggiorno invece, come si nota in un video condiviso dalla Diproprio per mostrare il suo appartamento a Milano, è dominato da un divano a L in tonalità grigio tortora, abbinato a una lampada, ideale per chi ama leggere in tranquillità.