Iodonna.it - La crema viso al retinolo è un vero boost anti-age: rassoda, leviga, illumina. A patto di saper scegliere il retinolo giusto. E non usarlo, all'inizio, tutti i giorni. Ecci perché

Leggi su Iodonna.it

Ilè considerato il più potenteetà nelle creme. «Questo principio attivo ha la capacità sia di stimolare la sintesi del collagene, sia di accelerare la rigenerazione cutanea, sia dire la grana della pelle, in maniera veloce ed efficace. In questo modo, l’incarnato diventa più sodo e luminoso», spiega la dermatologa Elisabetta Fulgione. Un principio attivo prezioso per la pelle, intorno a cui, però, esistono alcuni dubbi e timori nell’approccio. Ecco. Skincare green: 5 superfood autunnali pere corpo X Leggi anche › L’ABC del: tutto quello che c’è dae sul re degli-age › Skincare: niacinamide,, vitamina C, acidi.