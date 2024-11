Iodonna.it - Joe Biden salva i tacchini Peach e Blossom: la sua ultima grazia presidenziale per il Thanksgiving

Leggi su Iodonna.it

C’è un momento nella politica americana in cui il potere si prende una pausa e si lascia spazio al buonumore: la tradizionale “” deialla Casa Bianca. Lunedì, Joeha guidato la suacerimonia come presidente, un mix di leggerezza e riflessione che ha coinvolto due protagonisti piumati,. I dueti dal forno del Rinmento, sono diventati le star della giornata, davanti a una folla di 2.500 persone radunate sul prato nell’ala sud della residenza. Jill, i beauty look della nuova First Lady d'America guarda le fotoe battute, l’” di Joe, con il suo tono autoironico, ha scherzato sui due uccelli provenienti da un allevamento del Minnesota.