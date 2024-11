Lanazione.it - “Io, preda di un amore tossico”, primo viaggio chiusa in albergo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 novembre 2024 – Il Pronto Donna ogni giorno apre le porte a storie di resilienza che raccontano il coraggio, la forza di donne che riescono a prendere in mano la propria vita e rinascere. Come quella di Antonella che ha deciso di raccontarci la sua storia. Una donna di mezza età, con figli e alle spalle un matrimonio finito. Antonella un giorno conosce un altro uomo. Inizia a frequentarlo, il cuore batte come quello di una sedicenne, con il tempo se ne innamora e lo fa entrare nella sua vita. È la prima relazione dopo tanti anni durante i quali lei ha vissuto solo con, e per i suoi figli. A loro fa conoscere quest’uomo, si fida di lui. E’ nato l’. Ma con il passare dei mesi qualcosa cambia. Nella sua vita, insieme a quell’uomo, entrano piccoli gesti di gelosia, apparentemente innocui.