Il vescovo alla Beko | Il lavoro è dignità

Comunanza (Ascoli), 26 novembre 2024 – Ai lavoratori delladi Comunanza, che in oltre 300 rischiano il posto a seguito della decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento picenofine del 2025, ieri sera è stata mostrata vicinanza anche dalGianpiero Palmieri. Il presule, infatti, ha prima incontrato il sindaco Domenico Sacconi e il commissarioricostruzione Guido Castelli, oltre ai rappresentanti sindacali e alcuni dipendenti della fabbrica, poi ha celebrato la messa nella chiesa di Santa Caterina, proprio in occasione della festa patronale comunanzese. “Siamo ben consapevoli che ilnon è solo una questione economica, ma un valore fondamentale per ladelle persone e per il futuro delle famiglie e dell’intera comunità – ha ribadito monsignor Palmieri –.