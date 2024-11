I mimi del Teatro dell’Opera di Roma e quelle paghe a 5 euro all’ora

Leggi su Open.online

In una delle istituzioni più importanti della lirica italiana ci sono lavoratori conda fame. A denunciarlo è il sindacalista Natale di Cola, segretario generale della Cgil die Lazio in un lungo post sui social che racconta le condizioni deideldi. «Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori professionisti del settore che svolgono tutteazioni sceniche, coreografiche e interpretative che non richiedono l’uso della parola e che per una produzione di un mese, tra prove e repliche, arrivano a 500netti. Questa è anche conseguenza dell’assenza di una legge nazionale sul salario minimo, che di un’azione territoriale come avevamo richiesto al Comune di. Ai compensi da fame si aggiunge l’assenza di tutele e condizioni di lavoro indegne».