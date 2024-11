Quotidiano.net - I 5 Stelle di nuovo al voto: urne aperte dal 5 all’8 dicembre. Conte: il simbolo? Non è di Grillo

Roma, 26 novembre 2024 –? “Ha esercitato questa facoltà, rivoteremo, sono certo che la comunità risponderà a tono”. Il? “Appartiene al M5s, non è die nemmeno diè obbligato anche contrattualmente a nonstarlo. Non può rivendicarlo perché non gli appartiene”. Scissione alle viste? “Non vedo scissioni all’orizzonte”. Giuseppeancora non si capacita – e lo dice pubblicamente sino allo sfinimento – di come Beppestia mettendo in atto questo ‘sabotaggio pazzesco’ del processo costituente e “stia cancellando la sua storia, schiaffeggiando così palesemente tutti gli iscritti e tutto ciò per cui si è battuto in tanti anni”. Ieri, all’indomani della pec con cui il garante ha chiesto formalmente la ripetizione delsulle modifiche statutarie, il presidente stellato ha riunito il Consiglio nazionale del partito per fare il punto della situazione.