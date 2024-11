.com - Giuseppe Maggio e Denise Tantucci con L’amore è come un brodo di giuggiole all’Off/Off Theatre

Leggi su .com

in scenaundidi Tommaso Agnese/Offcon le voci di Lidia Vitale, Chiara Baschetti e Maurizio Teseisono i protagonisti di L’amore èundidi Tommaso Agnese, in scena/Off(qui il sito internet ufficiale) dal 3 all’8 dicembre con le voci di Lidia Vitale, Chiara Baschetti e Maurizio Tesei.La storia è divisa in capitoli, ogni capitolo racconta un momento nel tempo in cui i due personaggi si incontrano o affrontano delle dinamiche interiori.Luca (30) è un giovane squattrinato di periferia, simpatico e un po’ guascone, vive di espedienti e non riesce mai a mettere la testa apposto, abita ancora con l‘anziana madre a cui spesso ruba parte della pensione.