Gillette Bomber Cup 2024 Livello Lab 2.0 – Conclusa un'edizione record

Si èoggi laCupLabs 2.0 con la vittoria del team I BAFFI, che ha trionfato in una sfida avvincente contro i finalisti I CATTIVONI. La competizione, uno degli eventi più iconici del panorama esport italiano, ha regalato emozioni indimenticabili agli spettatori presso il GameStorm Stage (Padiglione 15) della Milan Games Week & Cartoomics.L’edizione di quest’anno ha visto oltre 1.200 partecipanti sfidarsi nella mappa esclusiva Labs 2.0, progettata per offrire un’esperienza di gioco unica, grazie a scenari innovativi come il Neon Square e la Razor Tower.Inoltre, il torneo ha rappresentato una piattaforma perfetta per dimostrare abilità strategiche, velocità e spirito di squadra, che ha radunato oltre 5.000 persone presenti presso il GameStorm Stage pronte ad assistere e tifare per le squadre dellaCup e 300.