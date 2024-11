Fiat E-Ducatoil primo large van elettrico Stellantis prodotto ad Atessa

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) –Professional ha annunciato l’inizio ufficiale della produzione dell’E-Ducato – la versione completamente elettrica del celebreProfessional Ducato – presso lo stabilimento di, in Italia. Questo traguardo segna un momento cruciale sia per il marchioProfessional che per, uniti nel guidare la transizione verso la mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali leggeri.Ducato ha una forte presenza a livello europeo essendo ilfurgone di grandi dimensioni dicon una quota di mercato dell’11,2%* nel suo segmento. Con la reputazione di veicolo commerciale più venduto in Italia, è da tempo leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, il Ducato detiene una importante quota di mercato del 24%* in Italia, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader del mercato.