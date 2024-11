Fedez cena romantica da Cracco con una ragazza | l’ultima volta era andato con Chiara Ferragni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è tornato a mangiare nel ristorante di, ma questanon in compagnia dell’ex moglie. I Ferragnez hanno, ormai, messo un punto alla loro storia d’amore: l’imprenditrice digitale è uscita allo scoperto e pare faccia coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera, al contrariomantiene ancora un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, non svelando l’identità del suo nuovo amore. La foto condivisa sul suo profilo social, tuttavia, non lascia dubbi all’immaginazione:da, il lussuoso ristorante situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, in dolce compagnia. Lo scatto mostra solo il cibo servito al tavolo, le mani di Federico e della, di cui però non svela l’identità. I due hannoto e brindato nel cuore di Milano, nello stesso posto in cui il rapper eracon l’ex moglie, proprio il giorno di San Valentino.