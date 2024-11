Donnapop.it - Enrico Vanzina racconta la tragica morte del fratello Carlo Vanzina: ecco che malattia aveva e cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

hanno fatto la storia del cinema italiano, sebbene a entrambi i fratelli non siano mai state risparmiate aspre critiche. La loro collaborazione artistica ha fatto in modo che uscissero oltre 150 film. Purtroppo, poi, il sodalizio è finito a causa dellaprematura del secondo dei due.Come è mortodi, è morto l’8 luglio del 2018 a 67 anni. Il noto regista è venuto a mancare a causa di un melanoma, ovvero un tumore della pelle; il decesso è avvenuto nella clinica romana Mater Dei, dove era ricoverato da molto tempo.Secondo alcune testimonianze, sembra che afosse stata diagnosticata laa vent’anni, per la prima volta. Un percorso di cure, poi, loportato a guarire, anche se purtroppo laa un certo punto si è ripresentata.