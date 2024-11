Lettera43.it - È morto l’uomo più vecchio del mondo: aveva 112 anni

John Alfred Tinniswood,piùdelcon i suoi 112di età, ènella sua casa di Southport, nel Regno Unito sudoccidentale. Lo ha annunciato il Guinness World Record che ha diffuso una nota della sua famiglia: «Il suo ultimo giorno è stato colmo di musica e amore. Era un uomo intelligente, risoluto e coraggioso, calmo in ogni difficoltà e dotato di grande talento per la matematica nonché per la conversazione». Grande tifoso del Liverpool, fondato appena 20prima della sua nascita nel 1912, intervistato dal Guinness World Recordsvelato il segreto per una lunga vita: «La moderazione. Se bevi troppo, mangi troppo o cammini troppo, se fai troppo di qualsiasi cosa, ne soffrirai».Chi era John Tinniswood,piùdela 112Nato il 26 agosto 1912, l’anno in cui affondò il Titanic, durante la Seconda guerra mondiale ricoprì un ruolo amministrativo nella Royal Army Pays Corps.