Formiche.net - Dove e come Londra e Bruxelles possono allearsi sulla Cina

Leggi su Formiche.net

“Cooperare ladè possibile farlo, competereè necessario e affrontare con forzaè inevitabile”. Questo è l’approccio “strategico” del governo britannico guidato dal laburista Sir Keir Starmer e presentato ieri da Catherine West, sottosegretaria con al Foreign Office con delega all’Indo-Pacifico, all’International Institute for Strategic Studies. “Coopereremopossibilemembri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché non possiamo affrontare sfide globali condiviseil raggiungimento del net zero globale, la salute e la crescita del commercio senza la”, ha dichiarato. E “affronteremo le sfidenecessario, per proteggere la nostra sicurezza nazionale e i nostri valori”, ha aggiunto. Infine, ha sottolineato l’impegno del governo a migliorare “la capacità del Regno Unito di comprendere e rispondere alle sfide e alle opportunità poste dalla, attraverso una revisione del nostro partenariatoattore bilaterale e globale”.