Secoloditalia.it - Conte piagnucola: “Da Nicola Porro sono stato attaccato. Mediaset intervenga…”

“Quanto accaduto durante la trasmissione “Quarta Repubblica” di Rete 4, condotta da, ci indigna profondamente” Giuseppe. Solo lui e i grillini nei talk tv hanno licenza di urlare e insultare. Capita che nel corso della puntata di lunedì 25 novembre si sia parlato in studio delle vicende del M5S che ha appena rinnegato il suo garante. In studio ciCarlo Calenda, Piero Sansonetti, Vittorio Sgarbi, Andrea Ruggeri. Manon ci sta e si lamenta: “Il Movimento 5 Stelle e il sottoscrittostati oggetto di un attacco violentissimo, posto in essere senza alcun contraddittorio e con modalità faziose sino all’accecamento livoroso. Una trasmissione che ha calpei più basilari principi del pluralismo e della corretta informazione”, sottolinea il leader del M5S.