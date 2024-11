Liberoquotidiano.it - Clamoroso: Jannik Sinner non è nella lista dei premi Atp, ecco perché

Ha vinto quasi tutto, è numero uno al mondo, ha appena bissato il successo in Coppa Davis eppure. eppureresterà a s! L'ATP, infatti, ha reso noti i nomi dei candidati per gli Awards della stagione 2024 e non c'è quello dell'altoatesino, ma com'è possibile?! Non figurano nemmeno i suoi allenatori, Darren Cahill e Simone Vagnozzi.non potrà concorrere nemmeno per lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award”, cioè ilo fair-play. Per quello concorronno Carlos Alcaraz, Grigor Dmitrov, Casper Ruud e Dominic Thiem. L'anno scorso, il tennista di Sesto Pusteria vinse ilo di giocatore con il miglioramento più cospicuo e quello di più amato dai tifosi, mentre i suoi allenatori ottennero quello di "Coach of the Year”. Le nomination inglobano 5 categorie: "Comeback of the year", cioè miglior ritorno dell'anno, poi il miglior giovane, miglior allenatore e giocatore maggiormente migliorato della stagione.