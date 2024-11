Tvzap.it - Calcio in lutto, addio all’ex giocatore Niang: aveva soli 22 anni

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio. A soli ventiduese anni se ne è andato Assane Niang, calciatore e istruttore di scuola calcio. La notizia arriva da Ponte a Elsa e dalla società locale, l'US Ponte a Elsa 2005, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato. Come riporta La Nazione, pare che la causa del decesso del ragazzo sia dovuta a un malore che lo ha colpito all'improvviso nella serata di domenica 24 novembre. È morto a soli 22 anni, stroncato da un malore improvviso, l'ex calciatore Assane Niang. Il giovane aveva giocato per diversi anni nelle categorie minori nelle fila dell'Us Ponte A Elsa 2005, squadra dell'omonima frazione di Empoli, in provincia di Firenze.