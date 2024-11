Ilgiorno.it - Brugherio, sedicenne armato di coltello fermato dai carabinieri vicino a una scuola

(Monza e Brianza), 26 novembre 2024 – A spasso con unora si ritrova una denuncia a piede libero addosso, a soli 16 anni. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 18 novembre, quando idella stazione dihanno denunciato in stato di libertà un 16enne del paese con l’accusa di porto abusivo di arma bianca. L’episodio è avvenuto nell’ambito di un servizio finalizzato a garantire la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici superiori del comune, mirato alla prevenzione di situazioni di rischio. Fermati per un controllo Ed è stato proprio durante un controllo che i militari hannodue giovani per un accertamento e, nel corso dell’identificazione, uno di loro, probabilmente intimorito, ha consegnato spontaneamente aiuna serramanico con lama di oltre 10 centimetri, che custodiva nella tasca del giubbotto.