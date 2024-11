Sport.quotidiano.net - Blackout nei finali Ravenna esulta, Faenza no

Una vittoria più che convincente e un lungo applauso finale del PalaCosta. È stata davvero positiva la prestazione dell’OraSì contro Chieti, quarta in classifica e reduce da cinque vittorie consecutive, parsa per lunghi tratti uno sparring partner che non riusciva a contenere la forza dei giallorossi. La squadra di coach Gabrielli ha dunque risposto al migliore dei modi alla prova di maturità richiesta dopo l’altrettanto bella vittoria a Latina e merito è sicuramente della ‘settimana tipo di allenamenti’. Non è un caso infatti chesia tornata a brillare proprio quando ha avuto sei giorni per preparare la sfida e nessun turno infrasettimanale, perché, come affermato spesso anche dall’allenatore, un gruppo così giovane ha bisogno di provare le situazioni tattiche e di gioco e contro Chieti lo si è visto.