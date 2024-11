Iltempo.it - Black Friday, giro d'affari triplicato in cinque anni

Oltre 300 milioni ild'stimato nella Capitale per il; nel 2019 erano "soltanto" 90. Una crescita esponenziale, quella del "venerdì nero", moda importata dagli States, che nasce per essere concentrato in un'unica giornata, al massimo un weekend, ma che da almeno un paio didura più di un mese. Sconti e promozioni praticamente ovunque sono iniziati già, infatti, da qualche settimana sebbene ilvero e proprio sarà, quest'anno, venerdì 29 novembre. «Un disastro», tuonano le associazioni di categoria. Confcommercio e Confesercenti sono in prima linea per chiedere delle regole perché «si tratta di una moda importata che si è snaturata nel tempo e ha perso di significato», dice Massimo Bertoni, presidente Federmoda Confcommercio, che continua: «questa pratica danneggia i negozi di qualità che non possono vendere a inizio stagione articoli a prezzi così scontati.