Basket l' Italia cade a Reggio contro l' Islanda ma è qualificata agli Europei

Emilia, 25 novembre 2024 – A pochi giorni di distanza dal netto successo di Reykjavík, l’ItalEmilianel back to back con l’che si impone per 81-74. Un ko comunque indolore per gli azzurri scesi in campo con in tasca la certezza di partecipare ai prossimigrazie alla vittoria della Turchia sull’Ungheria prima del match del PalaBigi. Resta il passo indietro compiuto sul piano del gioco dazzurri, che questa sera non sono di fatto mai riusciti a mettersi in ritmo e hanno pagato lo scotto della loro scarsa continuità nell’arco dei 40’ e di percentuali deficitarie soprattutto nel pitturato (40% da due) e in lunetta (45%). Dall’altra parte, invece, l’ha saputo costruire il proprio successo mettendo grande pressione sugli esterni azzurri e trovando in attacco in Kristinn Palsson la punta di diamante per perforare una difesa azzurra andata a corrente alternata.